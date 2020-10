Tutto il METEO da sapere sino ai primi di novembre!

CHE WEEK-END SARA'?

Al nord-ovest nel complesso buono.

Al nord-est e su est Lombardia pioverà ancora un po' sabato mattina, poi il tempo migliorerà.

Al centro sarà un sabato instabile con rovesci sparsi e anche qualche temporale, domenica il tempo migliorerà.

Al sud instabilità nella giornata di sabato con qualche rovescio o breve temporale, domenica miglioramento.

Le temperature caleranno di qualche grado al centro e al sud.

Seguiterà a far fresco al nord.



E il GUASTO tra LUNEDI 26 e MARTEDI 27?

Colpirà tutto il Paese ma nel complesso il passaggio perturbato sarà di breve durata.

Al nord-ovest pioverà soprattutto lunedì mattina.

Al nord-est pioverà soprattutto tra lunedì pomeriggio e l'alba di martedì.

Al centro pioverà da subito su Sardegna e Toscana, poi anche sulle restanti regioni.

Al sud piogge attese per martedì.

Limite della neve sulle Alpi oltre i 1300-1500m.

Temperature in calo.



E DOPO, arriverà L'ANTICICLONE?

Si, da mercoledì si affaccerà un bel promontorio anticiclonico con garanzia di bel tempo ovunque e di temperature in rialzo soprattutto in quota e sulle coste.

In Valpadana e nelle valli del centro arrivo di nebbie, anche dense nottetempo.



E QUANTO DURERA'?

Almeno sino ai primi giorni di novembre. In seguito la media degli scenari dei vari modelli propende per una graduale implosione della figura anticiclonica e per il ritorno dapprima a condizioni di variabilità, poi a vere e proprie situazioni perturbate, ma non prima del 5 novembre.



NOVEMBRE sarà un mese DINAMICO?

Non dovrebbero mancare almeno 3/4 episodi perturbati degni di nota, ma è ancora presto per sbilanciarsi su un'evoluzione a così lungo termine.