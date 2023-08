Tutto il MALTEMPO di SABATO 5 AGOSTO

Ecco la situazione sinottica attesa nelle ore centrali di sabato 5 agosto:

Si nota lo spostamento della figura di maltempo verso levante e l'ingresso delle correnti fresche da nord-ovest sulla parte occidentale della Penisola, in procinto poi di interessare tutte le nostre regioni, anche il meridione. L'alta pressione delle Azzorre protenderà un lembo verso il Mediterraneo occidentale, ma non riuscirà a monopolizzare completamente il tempo italico anche nei giorni seguenti.

La mappa dei temporali attesi per sabato 5 agosto è quindi la seguente:

Al nord ultimi rovesci sull'Emilia Romagna in via di attenuazione, per il resto situazione in netto miglioramento con venti secchi e asciutti settentrionali.

Il versante tirrenico sarà interessato poco, al massimo da qualche temporale di passaggio nella notte tra venerdi e sabato. Quasi del tutto saltata invece la Sardegna e la parte occidentale della Sicilia.

Temporali anche intensi saranno invece presenti nelle aree interne del centro e sul versante adriatico, in estensione al meridione peninsulare specie su Molise, Puglia e Lucania. Qualche temporale non si esclude anche su Campania, Calabria e Messinese, in Sicilia. Ventilazione in rinforzo ovunque e mari che diverranno localmente agitati, con calo termico generalizzato.

