Tutti i TEMPORALI di martedi 16 e mercoledi 17 giugno in Italia

Ancora niente alta pressione e di conseguenza niente stabilità atmosferica sulla nostra Penisola nei prossimi giorni.

La mappa sinottica estrapolata per la notte tra martedi 16 e mercoledi 17 giugno mostra il regno dell'instabilità atmosferica non solo in Italia, ma su molte aree del nostro Continente.

La "ferita barica" continuerà ad agire su gran parte d'Europa, tenendo lontani i bollenti spiriti dell'estate. La mappa individua tre depressioni; quella che ci interesserà sarà situata in prossimità del Golfo Ligure.

L'alta pressione per il momento risulta lontana dai nostri lidi e posizionata in pieno Atlantico.

Quale sarà il riscontro precipitativo di questa situazione sullo scacchiere italico? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sullo Stivale nell'arco di tutta la giornata di martedi 16 giugno secondo il modello europeo:

Il bel tempo sarà di competenza delle due Isole Maggiori, dei settori meridionali estremi e del versante tirrenico.

Su tutte le altre zone la mappa parla chiaro. Al mattino le schiarite saranno anche ampie, mentre nel pomeriggio le Alpi e gli Appennini verranno avviluppati da brevi rovesci e temporali talora intensi, che tenderanno parzialmente a sconfinare verso le aree pianeggianti limitrofe e il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno temporaneamente ad attenuarsi.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di mercoledi 17 giugno, sempre secondo il modello europeo:

Al nord, a differenza di martedì, si prevedono condizioni di vero e proprio maltempo specie sul Piemonte, Lombardia e arco alpino in genere. Meno frequenti le precipitazioni sull'Emilia Romagna.

Rovesci o temporali si svilupperanno nel pomeriggio nelle aree interne del centro e del meridione con qualche sconfinamento costiero; assenza di fenomeni e clima soleggiato invece sulla Sardegna, la Sicilia, le aree estreme e gran parte del Tirreno.

