Tutte le ULTIMISSIME meteo: dai disturbi ad un vero GUASTO? Ecco come, dove e quando...

La settimana partirà ancora con l'anticiclone deciso a regalarci altri momenti estivi settembrini ma con l'insidia di una goccia fredda in quota che eroderà parzialmente la struttura di alta pressione, determinando alcune situazioni temporalesche, dapprima sulle zone interne del centro e soprattutto all'estremo sud e mercoledì anche nelle Alpi. Qui la mappa dei fenomeni prevista per martedì 15:

Dalla mappa successiva si può notare lo strappo in quota al dominio dell'alta pressione: un modesto ma sufficiente sacco depressionario originerà instabilità tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, coinvolgendo anche temporaneamente le zone alpine e prealpine, specie centrali ed orientali:

In seguito il tempo si manterrà nuovamente anticiclonico sino a domenica 20 compresa, mentre da lunedì 21 dovrebbe affacciarsi una figura depressionaria più organizzata da ovest, andando a determinare un peggioramento del tempo più importante al nord e su parte del centro, cosi come mostra questa nostra elaborazione tratta dal modello americano GFS:

Anche il modello canadese GEM opta per lo sfondamento da ovest delle correnti atlantiche, come si vede nella mappa prevista per martedì 22 settembre: