Tutte le PIOGGE in Italia fino al 1 APRILE!

Entro fine mese la pioggia potrebbe bagnare tutta l'Italia? Andiamoci ancora cauti, anche se tutti i principali modelli optano per questa soluzione. In un primo tempo verranno innaffiate solo le regioni meridionali e le Isole, mentre in un secondo momento l'acqua dal cielo potrebbe bagnare anche le aree bisognose del nord e del Tirreno.

Iniziamo con la mappa relativa alle piogge previste per i prossimi 6 giorni, ovvero fino a lunedi 28 marzo:

Notiamo ancora l'ombra della SICCITA' al nord e su gran parte delle regioni centrali, in modo particolare la Toscana, l'Umbria e il Lazio. In queste aree nei prossimi 6 giorni non pioverà.

Pioverà invece al sud e sulle Isole con punte di 30-35mm sui settori ionici e 20mm sulla Puglia, 14-15mm sulla Campania e la Sardegna meridionale.

Ricordiamo che le stime in millimetri non devono essere prese come oro colato, ma hanno valore puramente indicativo sull'abbondanza o meno delle precipitazioni.

Osservate ora le piogge attese in Italia nei prossimi 10 giorni, ovvero fino al 1 aprile:

Finalmente si vede un'Italia quasi interamente bagnata dalla pioggia. Precipitazioni anche abbondanti tra l'Appennino settetrionale, l'Emilia Romagna, la Liguria e le aree interne del centro, ma la pioggia dovrebbe cadere su tutto il nord, anche sul nord-ovest. Un po' meno interessate al momento la parte centrale della Pianura Padana e la Sicilia occidentale, ma ne riparleremo.

