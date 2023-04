Tutte le mappe PIOGGIA sino a DOMENICA!

La giornata di venerdì vedrà un deciso miglioramento del tempo al nord con l'inserimento di venti di foehn sulla pianura occidentale e nelle vallate alpine, mentre al centro e al sud si manifesteranno ancora condizioni di instabilità nelle zone interne con rischio di brevi rovesci o isolati temporali pomeridiani, più probabili su Campania, alto Lazio, Abruzzo, Marche, neve sul Gran Sasso e sui settori alpini di confine centro-orientali, come vediamo nella mappa qui sotto:

Sabato 15 vedrà l'approfondimento di una depressione sul Tirreno in movimento verso la Sicilia, tutto ciò determinerà un peggioramento anche vistoso lungo le regioni tirreniche e sulle zone alpine più settentrionali ed occidentali con nevicate nell'area di Courmayeur, Cervinia, Cogne, come vediamo dalle mappe previste per la mattinata e successivamente per le ore pomeridiane, quando marginalmente sarà coinvolto anche il settore di nord-ovest, segnatamente Cuneese e Liguria con qualche rovescio o temporale:

Domenica 16 aprile la depressione avrà ormai raggiunto il meridione, determinandovi piogge anche intense con il fronte principale, mentre una ritornante occlusa provvederà a dispensare fenomeni anche al centro, dapprima in Adriatico, poi in sfondamento nel pomeriggio sottoforma di temporali anche lungo il versante tirrenico, qui la sequenza delle due mappe, una prevista per il mattino e una per il pomeriggio:

Una lieve instabilità potrebbe manifestarsi di riflesso anche sul settentrione ma con fenomeni circoscritti e di breve durata. La circolazione depressionaria sarà accompagnata da una sostenuta ventilazione a rotazione ciclonica, con tramontana sul Tirreno, tra Libeccio e Ostro sullo Jonio e lo Scirocco sul basso Adriatico.