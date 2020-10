Tregua del maltempo in attesa del prossimo weekend

L'ultimo fronte perturbato appartenente all'attiva circolazione di bassa presisone che da giorni interessa l'intera Europa, lascia spazio ad un miglioramento quantomeno parziale delle condizioni atmosferiche in previsione nella nuova settimana. Resterà alto il tiraggio delle correnti occidentali sull'Europa ma al tempo stesso sperimenteremo un flusso più rettilineo, con una minore ondulazione delle correnti d'alta quota e pertanto condizioni meno favorevoli allo sviluppo di perturbazioni organizzate sul Mediterraneo. Tra mercoledì e giovedì potrebbe addirittura esserci spazio per il transito di un effimero promontorio d'alta pressione accompagnato da tempo soleggiato ed una ripresa termica che si farà sentire special modo sulle regioni tirreniche e settentrionali. Ecco l'analisi in quota del modello europeo riferita a giovedì 8 ottobre:

L'arrivo del fine settimana potrebbe presentare un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche, con lo sviluppo di una ondulazione della corrente a getto, sintomatica di una nuova figura depressionaria che andrà ad organizzarsi sull'Europa centro-occidentale. L'asse di sviluppo di questa nuova saccatura non sarà così occidentale come veniva ipotizzato inizialmente, questo vuol dire che almeno per il momento, appaiono esclusi nuovi scenari di tipo alluvionale per le regioni del nord, senza dubbio una notizia che permette di tirare un sospiro di sollievo per le zone d'Italia che in queste giornate hanno dovuto pagare un prezzo altissimo in termini di danni economici e materiali.



Comunque, appare probabile che dopo l'effimero interludio anticiclonico nel cuore della settimana, l'arrivo del weekend (sabato 10, domenica 11ottobre) porterà un nuovo deterioramento delle condizioni atmosferiche al nord ed al centro, con precipitazioni, calo termico e qualche temporale. Analisi in quota del modello europeo riferita a sabato prossimo: