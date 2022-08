Tra venerdi e sabato punte di CALDO INSOPPORTABILE su alcune regioni, vediamo quali

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia nelle giornate di venerdi 5 e sabato 6 agosto. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Dal punto di vista atmosferico avremo qualche temporale al nord ed a tratti lungo i rilievi, ma cose di poco conto. Si toccherà probabilmente l'apice di questa nuova ondata di calore.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto per venerdi 5 agosto alle ore 17 circa:

Massima attenzione sulla Pianura Padana orientale dove avremo un caldo insopportabile con rischio anche di colpi di calore. Sul resto della Valpadana e nelle aree interne poste tra Toscana, Umbria e alto Lazio avremo condizioni di malessere fisico.

Altrove avremo un caldo fastidioso o molto fastidioso, più sopportabile nelle aree colorate in verde.

Non cambierà molto l'indice di disagio da caldo previsto per sabato 6 agosto:

Ancora punte di caldo insopportabile sulla Valpadana orientale. Malessere fisico sarà presente sulla restante Valpadana e le aree interne poste tra Toscana, Umbria ed alto Lazio. Altrove caldo fastidioso o molto fastidioso, con punte di malessere solo isolate ed episodiche.

Controlla anche tu l'indice di disagio da caldo previsto sulla tua regione cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/