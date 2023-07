Tra venerdi e sabato potrebbe ritornare qualche TEMPORALE al nord, ma avremo di nuovo fenomeni intensi?

Dopo la pausa soleggiata e stabile che avremo giovedi 27 luglio, tra venerdi e sabato qualche temporale potrebbe fare la sua ricomparsa al nord, stante un nuovo abbassamento del flusso perturbato atlantico.

Dopo i disastri che sono accorsi negli ultimi giorni, una domanda sorge più che lecita e spontanea: vi saranno ancora fenomeni intensi? Stando alle mappe attuali sembra di no. Ovviamente il temporale è un fenomeno di per sè intenso, ma non dovrebbe più assumere carattere di nubifragio o distruttività. Questo perchè il calore in eccesso è stato smaltito e di conseguenza il carburante a disposizione sarà minore.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 28 luglio:

Temporali saranno probabili su Alpi e Prealpi; stando a questa mappa i fenomeni non dovrebbero scendere in pianura. Qualche piovasco non si esclude anche sulla Liguria, per il resto tempo stabile e solo moderatamente caldo.

Questa invece è la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nella giornata di sabato 29 luglio:

Rischio di temporali su Alpi, Prealpi ed a tratti sulla Pianura Piemontese e la Liguria. Sul resto d'Italia tempo soleggiato e temperature nella norma.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/mercoledi-maestrale-liberatorio-si-torna-a-respirare-anche-al-sud-/98209/