Tra venerdi e sabato IMPENNATA delle temperature: 30Â° a portata di mano?

Di seguito, la massima estensione dell'alta pressione africana con la sua classica gobba bollente verso l'Italia. E' attesa per il pomeriggio-sera di sabato 29 aprile:

A parte la Sardegna, che verrà interessata marginalmente dal blob caldo, la nostra Penisola se la dovrebbe cavare con temperature non troppo elevate, seppure al di sopra della media del periodo. In altre parole, il primo attacco africano alla "salute" dell'Italia non dovrebbe avere grossi effetti se non a scala estremamente locale.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di venerdi 28 aprile:

Notiamo 27° nelle aree interne della Sardegna e 25° sull'Emilia Romagna. Per il resto temperature superiori alle medie, ma senza esagerare, con valori nel complesso gradevoli.

Queste invece sono le temperature previste per la giornata di sabato 29 aprile, sempre attorno alle ore 16.

Dicevamo della Sardegna, regione più vicina al blob caldo, con punte di 29-30° nelle aree interne. Da segnalare anche 25-27° in Valpadana, 25° sul Foggiano e nelle zone interne della Sicilia, per il resto valori gradevoli.

