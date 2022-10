Tra venerdi e sabato APICE dell'anticiclone sull'Italia: ecco le temperature

Tanto sole, smog, nebbia e temperature di molto superiori alle medie del periodo. Ecco il "menù" meteorologico dei prossimi 2-3 giorni, comandati per intero dall'alta pressione africana. A fare scalpore saranno soprattutto le temperature, che su alcune regioni seguiteranno a mantenersi su valori praticamente estivi.

Qualcosa inizierà a cambiare all'inizio della settimana prossima, ma ne parleremo in altra sede.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 28 ottobre:

Punte di 29° sulla Sardegna, 28° in Sicilia, 27° sul medio Tirreno e 26° sulla Calabria Ionica, la Campania, la bassa Lucania e l'Umbria. Altrove valori ben al di sopra dei 20° e con frequenti punte di 25°.

Queste invece sono le temperature attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 29 ottobre:

Sarà probabilmente la giornata peggiore per la Francia e diversi Paesi dell'Europa centro-occidentale dove potrebbero cadere molti record termici. In Italia si apprezzerà un lieve calo termico al sud, per il resto nulla di nuovo: punte di 29° sulla Sardegna, 27° sulla Toscana, 26° su Lazio, Emilia Romagna e Umbria; altrove valori ovunque sopra i 20° con frequenti punte di 25°.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

