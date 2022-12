Tra Natale e Capodanno spazio per un po' di PIOGGE? Gli aggiornamenti

Gli anticicloni saranno senza dubbio i principali protagonisti della scena meteorologica italiana (e non solo) durante le principali festività in arrivo. Vi abbiamo più volte ribadito dell'anticiclone africano in arrivo tra 24, 25 e 26 dicembre, e poco fa vi abbiamo parlato in questo articolo dell'ennesima rimonta sub-tropicale che potrebbe concretizzarsi a Capodanno. Insomma, dell'inverno non c'è alcuna traccia al momento.

Ma proviamo a cercare tra le varie situazioni proposte quella più favorevole al ritorno quantomeno delle piogge. Parliamoci chiaro: per il momento non si intravedono perturbazioni degne di nota o in grado di portare piogge diffuse e nevicate, ma tutt'altro!

Solo nel periodo che va dal 27 al 30 dicembre, quindi appena dopo Santo Stefano e poco prima di San Silvestro, potremo assistere ad una debole flessione dell'anticiclone africano che favorirebbe l'ingresso di refoli più instabili dall'Atlantico.

Queste correnti più fresche apporterebbero una maggior nuvolosità ma fenomeni davvero scarsi e poco degni di nota.

Dalla mappa delle precipitazioni totali previste fino al 30 dicembre possiamo notare una situazione di generale scarsità di piogge su tutto lo Stivale, soprattutto sui settori adriatici e ionici dove rischia di non piovere praticamente mai.

Qualche pioggia in più potrebbe arrivare sul lato tirrenico, ma parliamo di accumuli totali che non dovrebbero superare i 9-10 mm.

Maggiori precipitazioni, nevose sino a quote interessanti, coinvolgeranno le Alpi di confine e i settori esteri dell'arco alpino, dove andranno ad impattare le umide masse d'aria atlantiche.