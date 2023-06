Tra mercoledi e giovedi i TEMPORALI insisteranno su...

Nonostante il lento aumento della pressione atmosferica sull'Italia, i temporali non se ne andranno del tutto nel corso dei prossimi giorni. Tenderanno ad arroccarsi nei settori interni e sulle zone montuose, con qualche sconfinamento in serata verso le pianure dell'Italia settentrionale.

La prima mappa mostra i temporali previsti in Italia nella giornata di mercoledi 7 giugno:

I temporali, essenzialmente pomeridiani o serali, riguarderanno le Alpi, le Prealpi con qualche sconfinamento anche in pianura. Temporali anche lungo tutta la dorsale appeninica, ma con basso rischio di sconfinamento lungo le coste. Tempo migliore sulle restanti zone, vale a dire i litorali e le due Isole Maggiori.

Questi invece sono i temporali previsti per l'intera giornata di giovedi 8 giugno:

Temporali su Alpi, Prealpi, con sconfinamenti in serata sulla pianura orientale. Temporali meno intensi lungo l'Appennino, senza sconfinamenti in costa, per il resto bel tempo e temperature in aumento.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/seconda-parte-della-settimana-prima-fiammata-calda-ma-quanto-sar-intensa-/97728/