Tra mercoledi e giovedi alta pressione in ATTENUAZIONE: primi TEMPORALI in arrivo!

Di seguito, la mappa sinottica prevista per le ore centrali di mercoledi 28 giugno:

Il braccio orientale dell'alta pressione delle Azzorre che sta determinando la stabilità da nord a sud, tenderà a ritirarsi in Atlantico. Correnti più fresche da nord-ovest in quota inizieranno a destabilizzare il tempo sulla nostra Penisola ad iniziare dalla giornata suddetta. In altre parole, torneranno i temporali a ridosso dei rilievi nel pomeriggio con qualche sconfinamento anche su pianure e coste.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 28 giugno:

Ecco i temporali essenzialmente pomeridiani o serali su parte dell'arco alpino ed appenninico, con qualche sconfinamento sulla Pianura Veneta e lungo il versante adriatico. Su tutte le altre regioni il tempo si manterrà nel complesso stabile e moderatamente caldo.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 29 giugno:

Possibili temporali al nord-ovest, specie sulle Alpi, ma con qualche sconfinamento su Pianure e Coste. Temporali pomeridiani sulla Corsica, il Lazio e le aree interne del meridione, ma con basso rischio di sconfinamenti in costa. Su tutte le altre regioni tempo buono. Temperature in calo nelle aree interessate da temporali, stazionarie altrove.

