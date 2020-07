Tra mercoledi 15 e giovedi 16 TEMPORALI in accentuazione al nord e al centro

Ancora molti disturbi sull'estate italiana 2020. L'alta pressione, pur garantendo una certa continuità estiva, non sembra avere le carte in regola per respingere gli attacchi delle correnti fresche provenienti dal nord Atlantico.

...e così tra mercoledi 15 e giovedi 16 luglio alcune regioni del nord e del centro dovranno fare i conti con temporali a macchia di leopardo stante un nuovo forcing delle correnti instabili sopra citate. Non si tratterà di un guasto vero e proprio, tuttavia il rombo del temporale potrebbe echeggiare qua e la, specie nelle ore pomeridiane.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 15 luglio:

I temporali, oltre alle Alpi e ai settori di pianura adiacenti, potrebbero interessare l'Appennino Ligure e settentrionale, con qualche sconfinamento verso i rispettivi tratti di costa.

Piovaschi o rovesci si attiveranno anche in Abruzzo e nelle aree interne del Lazio; sul resto d'Italia il tempo seguiterà ad essere abbastanza buono con fenomeni assenti o poco probabili.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di giovedi 16 luglio:

Temporali a macchia di leopardo, alternati quindi a belle fasi soleggiate, interesseranno essenzialmente il nord, le aree interne del centro e il versante adriatico. Sul resto d'Italia i fenomeni saranno più scarsi se non addirittura nulli tra la Sardegna e la Sicilia.

Temperature gradevoli su tutto lo Stivale, addirittura fresche sotto eventuali rovesci o temporali.

