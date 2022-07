Tra mercoledì e giovedì CALDO INSOPPORTABILE su alcune regioni

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia nelle giornate di mercoledi 20 e giovedi 21 luglio. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Il tempo si presenterà nel complesso stabile su tutta l'Italia, fatta eccezione per alcuni temporali che potrebbero frequentare le Alpi nelle ore pomeridiane.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto in Italia alle ore 17 di mercoledi 20 luglio:

Avremo malessere fisiologico su tutta la Pianura Padana e nelle zone interne poste tra Toscana e Umbria. Sul resto d'Italia avremo un caldo fastidioso o molto fastidioso, più sopportabile nelle aree tendenti al verde.

Questo invece è l'indice di calore previsto in Italia per la giornata di giovedi 21 luglio, sempre attorno alle ore 17:

Massima attenzione alla Pianura Padano-Veneta dove si prevedono punte di caldo insopportabile con rischio di colpi di calore. Malessere fisiologico sarà presente sul resto della Valpadana, nelle aree interne del centro e su alcune aree del meridione.

Controlla anche tu l'indice di disagio da caldo previsto per i prossimi 10 giorni cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/