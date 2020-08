Tra LUNEDI e MARTEDI clima meno caldo e TEMPORALI probabili su alcune regioni

L'ondata di caldo che sta interessando tutta l'Italia subirà una battuta d'arresto a partire da domenica 23 agosto al nord. Tra lunedi 24 e martedi 25 il calo termico si propagherà anche al centro-sud, accompagnando il transito di alcuni temporali.

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra lunedi 24 e martedi 25 agosto:

Correnti piu fresche da nord-ovest spazzeranno via il caldo africano dall'Italia. Al suolo non arriverà il fresco (se non sotto eventuali temporaliI), ma le temperature si riporteranno attorno alla media del periodo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di lunedi 24 agosto secondo il modello europeo:

Condizioni di moderata instabilità abbracceranno quasi tutto il nord e parte delle regioni centrali. I temporali saranno più probabili sulle Alpi, in Appennino e lungo il medio versante adriatico. Resteranno praticamente escluse dall'abbraccio instabile le due Isole Maggiori, l'estremo sud e il basso Tirreno, anche se le temperature tenderanno a calare anche qui.

Nella giornata successiva, martedi 25 agosto, l'instabilità si trasferirà quasi essenzialmente al centro e al meridione:

Al nord e sulla Toscana il tempo dovrebbe migliorare. L'instabilità si concentrerà su parte del centro e al meridione, specie nelle aree interne e sul versante adriatico dove sarannno possibili alcuni temporali.

Temperature in calo su tutta l'Italia stante l'ingresso di una ventilazione settentrionale nettamente più gradevole.

