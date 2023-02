Tra lunedÃ¬ e martedÃ¬ un po' di MALTEMPO sull'Italia

Di seguito, la mappa sinottica prevista per le ore centrali di lunedi 20 febbraio:

Ribadiamo in sostanza ciò che abbiamo detto ieri: fin tanto che il flusso atlantico resterà bloccato, per il settentrione e le aree bisognose di pioggia, non si avranno mai precipitazioni importanti; si avranno al massimo palliativi che non risolveranno la crisi idrica già galoppante su alcune regioni.

Un debole fronte freddo riuscirà comunque a sfruttare un pertugio nell'alta pressione, interessando la nostra Penisola tra lunedi 20 e martedi 21 fabbraio, anche con un lieve calo delle temperature.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 20 febbraio:

Ribadiamo la possibilità di rovesci tra Marche, Umbria orientale e Abruzzo. Interessate in parte l'Emilia Romagna, la bassa Toscana e il nord del Lazio ma con fenomeni di poco conto. Qualche nevicata sopra i 900-1000 metri in Appennino. Un rientro di correnti relativamente fredde da est porterà qualche goccia di pioggia anche al settentrione con fiocchi di neve sulle Alpi occidentali sopra i 1200 metri.

I fenomeni si sposteranno velocemente al sud sotto la spinta di venti nord-orientali piuttosto freddi, liberando i settori più a nord già in serata.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 21 febbraio:

Il tempo migliorerà ovunque. Resterano piovaschi sulla Calabria ed in misura minore sulla Liguria. Altrove clima relativamente più freddo e miglioramento della qualità dell'aria nelle città.

