Tra giovedi e venerdi INTENSA PERTURBAZIONE sull'Italia!

Ecco la perturbazione che nella notte tra giovedi 3 e venerdi 4 novembre taglierà come una lama nel burro le regioni centro-settentrionali italiane.

Sussiste ancora qualche dubbio circa la velocità del fronte medesimo, ma il passaggio viene confermato da tutti i modelli.

Tra il pomeriggio, la sera e la notte su venerdi 4 novembre verrà interessato soprattutto il nord-ovest. A seguire quasi tutte le altre regioni, con poche eccezioni.

Veniamo comunque al sodo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 3 novembre:

Le piogge che vedete si riferiscono principalmente al pomeriggio-sera della giornata medesima. Quasi tutto il nord e le regioni del versante tirrenico unitamente alla Sardegna settentrionale vedranno piogge e rovesci anche forti su Liguria e Alpi centrali. Le altre regioni saranno ancora in attesa.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 4 novembre:

Rovesci anche forti sul nord-est e il basso Tirreno. Rovesci ancora attivi su gran parte del nord, anche se in attenuazione a partire da ovest. Piogge e rovesci anche sul medio-alto Tirreno e la Sardegna occidentale, altrove piogge poco probabili.

Deciso calo termico, ventilazione in netto rinforzo e mari in condizioni non buone.

