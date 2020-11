Tra giovedì e venerdì ROVESCI a spasso sul Tirreno

Ecco la breve distrazione dell'alta pressione che tra giovedi e venerdi potrebbe determinare qualche pioggia sul Tirreno.

Premettiamo che la situazione generale non cambierà; in altre parole non arriverà nessuna perturbazione a ripulire un po' l'aria ormai resa immobile dopo giorni di stasi atmosferica. Qualche rovescio sarà comunque probabile tra giovedi 12 e venerdi 13...vediamo dove.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'intera giornata di giovedi 12 novembre secondo il modello americano:

Notiamo rovesci sul Tirreno in modo particolare tra la bassa Toscana, il Lazio e la Sardegna orientale. Su tutte le altre regioni non cambierà nulla.

Venerdi 13 novembre le piogge si sposteranno un po' verso sud:

I rovesci saranno presenti soprattutto in mare aperto, ma con probabili estensioni alla costa laziale, campana e a seguire sulla Sicilia nord-occidentale. Qualche pioviggine o debole pioggia non si esclude anche nelle aree interne dell'Italia centrale, per il resto nessun cambiamento.

