Tra giovedì e venerdì rischio TEMPORALI intensi su almeno 3 regioni!

L'ingresso di una perturbazione collegata ad una blanda struttura depressionaria determinerà un discreto numero di temporali che su alcune aree potrebbero essere anche di forte intensità. Le regioni maggiormente bersagliate saranno le centrali tirreniche, la Campania e il nord-est.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di giovedi 15 settembre:

Temporali anche intensi saranno possibili su Toscana, Umbria occidentale e Lazio, in estensione alla Campania tra pomeriggio e sera. Temporali nel pomeriggio anche sul settore alpino centro orientale; piovaschi sulla Liguria orientale ed in Sardegna, per il resto assenza di fenomeni.

Temperature in calo al centro, ancora caldo al sud e sulla Sicilia con valori superiori a 30°.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 16 settembre:

Rischio di temporali al nord-est, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana, ma soprattutto tra il Lazio e la Campania dove agiranno fenomeni anche intensi. Piovaschi a tratti interesseranno anche la Sardegna e il nord-ovest, per il resto assenza di fenomeni. Ancora caldo all'estremo sud.

