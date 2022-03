Tra domenica e lunedi MARCATO CALO TERMICO su diverse regioni

Pensavate di esservi liberati degli abiti pesanti? Niente di più falso. Un vasto anticiclone ha addolcito in maniera quasi melensa il tempo dell'ultimo periodo, ma tra qualche giorno cambierà di nuovo tutto, anche se temporaneamente.

Una massa di aria artica piomberà sull'Italia e sull'Europa centrale facendo calare i termometri in maniera anche cospicua sull'Italia, specie al centro e al nord. A tal proposito, vi mostriamo le temperature previste a 1500 metri sulla verticale italica per domenica mattina:

Punte al ribasso attorno a -4/-5° sulla verticale della Valpadana, sull'alto Adriatico e sull'ovest della Sardegna. Attorno a -1/-3° le temperature a 1500 metri sul resto d'Italia. Al nord sono attese nevicate a quote molto basse, sui 300-400 metri al mattino, poi in rialzo nel corso della giornata. Neve anche in Sardegna sopra i 500-600 metri e sulla Sicilia occidentale sopra 800 metri.

Queste invece sono le temperature, sempre a 1500 metri, attese nella prima mattinata di lunedi 4 aprile:

Punte al ribasso tra -4 e -6° sulla verticale del settentrione, tra -2 e -3° al centro e tra -2 e + 1° al meridione.

Saranno possibili gelate al suolo? Qualche gelata non sarà esclusa sulle pianure del nord e nelle valli interne del centro nella notte tra martedi 5 e mercoledi 6 aprile stante il cielo in rasserenamento e il calo della ventilazione.

