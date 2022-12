Tra domenica e lunedi FREDDO in arrivo sull'Italia

Cambio della guardia a partire da domenica 11 dicembre: se ne andranno le umide correnti meridionali e prenderà piede un flusso di aria fredda proveniente dalle alte latitudini che all'inizio della prossima settimana si renderà protagonista su diverse aree della nostra Penisola.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di domenica 11 dicembre:

In evidenza il fronte freddo in discesa da nord che introdurrà il calo termico e determinerà qualche nevicata a quote collinari tra basso Veneto ed Emilia Romagna.

A tal proposito, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata di domenica 11 dicembre in Italia:

Rovesci tra basso Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Marche con neve inizialmente sui 1000 metri, ma in calo fino a 600-700 metri in serata. Rovesci anche tra la Calabria e la Sicilia settentrionale, per il resto tempo asciutto. Temperature in calo ad iniziare dalle regioni settentrionali, stante l'ingresso di aria fredda da nord-est.

Infine, queste sono le temperature minime attese in Italia nella prima mattinata di lunedi 12 dicembre:

Punte al ribasso di -5° in Valpadana e -3° nelle aree interne del centro. Più miti ovviamente le temperature lungo le coste e al sud.

