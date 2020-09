Tra domenica 13 e lunedi 14 settembre tornerà il CALDO FASTIDIOSO sull'Italia

Alta pressione e bel tempo sulla nostra Penisola, oltre a gran parte dell'Europa centro-orientale, all'inizio della prossima settimana. La mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per lunedi 14 settembre:

L'affondo di una saccatura in Atlantico farà alzare una vasta cellula anticiclonica tra l'Italia e l'Europa centro-orientale. Oltre al bel tempo che campeggerà sulla nostra Penisola da nord a sud, ci sarà da mettere in conto un caldo sopra le righe su molte regioni.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto in Italia alle ore 15 di domenica 13 settembre:

Punte di caldo fastidioso saranno possibili sulla pianura emiliana, sulla Toscana, il Lazio, la Campania, la Puglia e la bassa Lucania. Dove vedete il colore giallo avremo invece un caldo un po' fastidioso, ma sopportabile, mentre dove è presente il verde il caldo sarà sopportabile.

La seconda mappa mostra invece l'indice di disagio da caldo previsto per le ore 15 di lunedi 14 settembre:

Il caldo resterà fastidioso nelle aree sopracitate. In più si segnala un aumento del fastidio anche sulla Sardegna e su parte della Sicilia.

Non si prevedono comunque punte di malessere fisico o caldo insopportabile anche per via della stagione ormai avanzata.

