Tornerà la primavera la prossima settimana? Non per tutti...E il meteo di Pasqua?

La primavera proverà a tornare in scena nel corso della prossima settimana? Lo farà molto timidamente al nord-ovest e sull'alto e medio Tirreno, per nulla inizialmente sul medio Adriatico e sul meridione, ancora raggiunti da correnti fredde di matrice polare continentale, che almeno sino a martedì 23 determineranno annuvolamenti e precipitazioni, con limite della neve sin verso i 500-600m in Appennino, vento, con temporali di neve non esclusi anche a quote inferiori:

Poi finalmente l'alta pressione dovrebbe riuscire in qualche modo a farsi strada da ovest, deviando ulteriormente verso est le correnti fredde e regalandoci qualche bel momento primaverile tra mercoledì 24 e domenica 28 marzo, una situazione però ancora da confermare, qui lo scenario barico previsto dalla media degli scenari per venerdì 26 marzo:

E per la settimana di Pasqua?

Ci sono scenari che vedono l'offensiva delle perturbazioni atlantiche (33%), altri che invece sembrano favorevoli alla persistenza e al rafforzamento dell'anticiclone con clima mite ovunque (33%), altri ancora che prevedono un'interazione tra l'aria fredda di rientro per l'ennesima volta da est e depressioni in sede mediterranea in grado di dispensare maltempo con piogge a ancora neve a quote piuttosto basse (33%).



Dunque 3 ipotesi ben distinte, tutte con la stessa affidabilità. Capite bene che in un simile contesto è praticamente impossibile riuscire al momento a dire chi si imporrà. Qui sotto vi mostriamo lo scenario più perturbato tra quelli previsti, ma non è detto che sarà lui a prevalere: