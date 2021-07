TornerÃ  il BEL TEMPO e il CALDO la prossima settimana?

La crisi estiva che ci apprestiamo a vivere nel prossimo week-end, dovrebbe risolversi gradualmente durante la settimana prossima.

Tuttavia, la prima parte sarà ancora contraddistinta da infiltrazioni di aria fresca proveniente dai quadranti settentrionali che potrebbero accendere qualche temporale pomeridiano nelle aree interne. Anche il caldo sarà in un primo tempo "contenuto", senza punte caloriche notevoli.

La situazione tenderà a stabilizzarsi completamente nella seconda parte della settimana. Ecco la tendenza espressa questa mattina dal modello americano per mercoledi 21 luglio:

Oltre all'alta pressione che garantirà bel tempo e caldo da nord a sud, un'occhiata deve essere portata al nuovo nucleo instabile di matrice atlantica che vediamo sulla sinistra della foto.

Le sue mosse sono al momento incerte; non si sa ancora se il grosso dell'instabilità sfilerà oltralpe in perfetto stile estivo, oppure se entrerà con decisione nel Mediterraneo. Se così fosse si potrebbe profilare una nuova crisi estiva per fine mese, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

Anche il modello europeo per il medesimo giorni, mercoledi 21 luglio, mostra in sostanza la stessa cosa:

Possiamo quindi dare quasi per certo che l'estate sull'Italia tornerà in sella la prossima settimana, ma non possiamo dire ancora nulla su quanto durerà questo suo nuovo ruggito.

