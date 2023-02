Tornano le PIOGGE dal 23 febbraio?

Per trovare segnali di maltempo dobbiamo necessariamente spingerci a quasi una settimana di distanza, ma questa volta le probabilità di una svolta verso il maltempo sono piuttosto alte! Fino al 22 febbraio sarà l'anticiclone a fare la voce grossa nel Mediterraneo, con tanto di temperature simil-primaverili.

Dal 23 febbraio le carte in tavola potrebbero bruscamente cambiare: l'anticiclone tenderà a rinforzarsi sull'Atlantico settentrionale tra Groenlandia e Islanda, favorendo così la discesa di aria fredda artica sin verso l'Europa centrale. Una parte di questa massa d'aria fredda e instabile potrebbe fiondarsi sul Mediterraneo centro-occidentale dando inizio ad una fase molto perturbata di stampo tardo-autunnale.

Tutti i centri di calcolo concordano con questa tendenza che vedrebbe favorite le regioni settentrionali e tirreniche, più esposte alle correnti da ovest. Con la dinamica attualmente prevista osserveremmo piogge diffuse sulle regioni settentrionali e tirreniche, con accumuli degni di nota. Un vero toccasana dopo tanta siccità ed un prolungato periodo di stabilità. Anche le montagne rivedrebbero nevicate fondamentali in vista dei prossimi mesi.

Ma considerato che mancano ancora parecchi giorni all'ipotetico evento non possiamo dar per certo questo peggioramento, nonostante si tratti di un'ipotesi condivisa da tutti i modelli matematici. Nei prossimi 2-3 giorni avremo dati senza dubbio più affidabili per una previsione più corretta.