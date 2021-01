Tornano alla ribalta le correnti occidentali; pioggia e rialzo termico

L'ondata di aria fredda che sta interessando l'Europa centrale ed orientale, tende a ritirarsi nuovamente, lasciando spazio all'arrivo di una circolazione di venti ben più umidi e miti dall'Oceano Atlantico. Con questo tipo di situazione possiamo aspettarci sicuramente un addolcimento delle temperature rispetto ai valori registrati negli ultimi giorni. L'aumento della temperatura poggia radici in una circolazione non più di venti orientali bensì occidentali, che saranno accompagnati dal passaggio di alcune veloci perturbazioni. Oltre a questo, sperimenteremo un ritorno delle nubi lungo i versanti tirrenici e sulle regioni del nord, con delle nuove precipitazioni.



La media Ensemble dei modelli disegna lo sviluppo di un'ampia circolazione di bassa pressione che nella seconda metà della settimana avrà il proprio perno a cavallo tra il Regno Unito ed il Mare del Nord. Da questa posizione una serie di impulsi perturbati attraverseranno l'Europa centrale ed occidentale. Prima che prenda il via questa nuova fase perturbata, ci sarà spazio per un breve intermezzo anticiclonico tra lunedì 18 e martedì 19, un promontorio mobile di alta pressione che segnerà il passo già a partire da mercoledì, anticipando l'arrivo di una perturbazione.

Ecco la previsione del modello europeo riferita a giovedì 21 gennaio, nella quale possiamo distinguere chiaramente una vasta circolazione di bassa pressione col proprio perno sul nord Europa, trasportare correnti instabili con nubi e precipitazioni anche sul Mediterraneo: