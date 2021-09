Tornado si abbatte nel modenese, devastato l'aeroporto di Carpi

La pesante ondata di maltempo che sta colpendo il nord sta causando danni importanti soprattutto a causa delle fortissime raffiche di vento causate dagli eccessivi sbalzi termici. L'aria fresca in entrata da ovest sta infatti creando notevoli contrasti e di conseguenza i temporali si sono rivelati particolarmente violenti tra Lombardia, Veneto ed Emilia.

Dopo i danni importanti causati in Lombardia, segnaliamo anche un altro tornado avvenuto in Emilia, precisamente nel modenese. Il tornado ha colpito l'aeroporto di Fossoli, situato nella zona di Carpi, appena 20 km a nord di Modena. Il fenomeno violento ha letteralmente devastato l'aeroporto e spazzato via molte automobili.

Fortunatamente non ci sono feriti o vittime.