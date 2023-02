Ti segnaliamo: il MARE FREDDO di febbraio

Il grande calorifero adesso è quasi freddo! Tra febbraio e marzo, in genere, si raggiungono le temperature superficiali più basse dell'anno. In poche parole, tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo il mare "scalda meno" le aree circostanti rispetto agli altri mesi dell'anno.

Può sembrare incredibile, ma nei mesi di dicembre e gennaio il Mediterraneo ha ancora del calore da smaltire, calore che deriva inequivocabilmente dalla stagione calda precedente. Non dobbiamo difatti dimenticare che gli specchi d'acqua hanno una letanza termica assai superiore rispetto alla terraferma. In altre parole: se una porzione di terra si raffredda quasi subito, una distesa d'acqua può impiegare anche mesi. Ecco il motivo per cui il mare raggiunge le temperature piu basse alla fine dell'inverno, ovvero in questo periodo.

Ecco la mappa delle temperature superficiali del mare registrate nella giornata di ieri, giovedi 16 febbraio (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo):

La palma del freddo spetta ai Golfi di Trieste e Venezia, con circa 7-8° di temperature superficiale. Freddo anche l'alto Adriatico con 10-12° di temperatura superficiale. Il resto dei bacini presenta una temperatura compresa tra 13 e 15°.

