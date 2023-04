Ti segnaliamo: dove pioverÃ  di piÃ¹ nei prossimi 6 giorni

Di seguito, la mappa della pioggia attesa in italia nei prossimi 6 giorni. Vi ricordiamo che i numeri sono i millimetri previsti, ma hanno valore puramente indicativo e non devono essere presi come oro colato

Segnaliamo tra i 50 e gli 80mm sulla fascia alpina e prealpina centrale ed orientale, 35mm nelle aree interne della Toscana e 25mm nei pressi dell'Abruzzo. Piogge praticamente assenti invece sulla Sardegna e la Sicilia.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Meteo-15-giorni/45/meteo-15-giorni-l-alta-pressione-si-far-sorprendere-dalle-correnti-instabili/97231/