Tendenza meteo per il mese di settembre 2020 in Europa ed in Italia

Come potrebbe proseguire il mese di settembre a scala europea ed italica? Per rispondere a questa non facile domanda interpelliamo le tendenze estrapolate dal prestigioso centro di calcolo ECMWF valide fino alla fine del mese.

Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

La prima mappa mostra cosa potrebbe succedere in Europa dal punto di vista termico nel lasso temporale compreso tra il 14 e il 20 settembre (si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo)

Un marcato sopramedia termico attanaglierà tutto il settore orientale e settentrionale del Continente. Sul comparto occidentale invece si prevedono temperature al di sotto delle medie climatologiche.

In Italia le uniche aree ad avere temperature di poco superiori alla norma saranno le estreme regioni meridionali e la Sicilia; altrove avremo temperature in media o al di sotto dei valori normali come al settentrione e sull''alto-medio Tirreno.

Dal punto di vista delle piogge, ecco la mappa prevista sempre per il lasso di tempo compreso tra il 14 e il 20 settembre:

Le precipitazioni si prevedono superiori alla media al nord, lungo il Tirreno, sulla Sicilia e sulla Calabria, attorno alle medie invece sul resto del nostro Paese.

Passiamo adesso al quadro termico previsto per il lasso temporale compreso tra il 21 e il 27 settembre:

Da notare ancora il pesante sopramedia termico su tutto il comparto orientale e settentrionale europeo. Sui settori occidentali si prevedono invece temperature in media o poco al di sotto di essa.

In Italia si prevedono temperature attorno alla norma con qualche punta lievemente sopramedia sulle regioni meridionali.

Passiamo infine al quadro precipitativo previsto tra il 21 e il 27 settembre:

Le uniche aree ad avere precipitazioni superiori alla norma saranno le due Isole Maggiori. Sul resto d'Italia prevediamo invece piogge ad di sotto della media climatologica, segnatamente sull'area alpina.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive