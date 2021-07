TEMPORALI: tra mercoledi e giovedì colpiranno anche la tua regione?

A seguito della perturbazione che oggi interessa il nord e parte delle regioni centrali, una goccia fredda di matrice nord atlantica entrerà nel Mediterraneo causando un aumento dell'instabilità nei prossimi giorni, unitamente ad un calo delle temperature anche al sud.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni che avremo in Italia nell'arco della giornata di domani, mercoledi 14 luglio:

I temporali più forti saranno presenti al nord, in modo particolare sulla fascia prealpina, l'alta pianura e l''estremo nord-est (Trentino e Friuli). Qualche temporale non disdegnerà anche la Liguria, specie la parte centro-orientale interna, ma con qualche sconfinamento anche lungo le coste.

Sul resto d'Italia, più che temporali, saranno probabili dei piovaschi che comunque agiranno in maniera benefica sulle temperature. In particolare, piovaschi sono attesi sulla Sardegna, la parte settentrionale della Sicilia e localmente nelle aree interne del centro specie nel pomeriggio. Su tutte le altre regioni non dovrebbe piovere.

Queste invece sono le precipitazioni attese in Italia nella giornata di venerdi 16 luglio:

Temporali ancora probabili sul settore centro-orientale alpino e pianure sottostanti. Piovaschi sulla Liguria centro-orientale, specie nelle aree interne, piovaschi locali anche sul nord della Sardegna e nelle aree interne del centro specie nel pomeriggio, per il resto asciutto.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

