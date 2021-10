TEMPORALI seguiti da un netto calo della temperatura, vediamo DOVE

Una nuova perturbazione raggiungerà lo stivale italiano a cavallo tra domenica e lunedì. A muovere questo nuovo corpo nuvoloso ci penserà un vortice ciclonico in approfondimento sul Regno Unito. Si tratta quindi di una perturbazione in arrivo dai quadranti occidentali, preceduta dallo Scirocco, darà luogo ad un evento di vero e proprio MALTEMPO per le regioni settentrionali ed i versanti tirrenici.

Il fronte caldo interesserà le regioni del nord già a partire da domenica, con rovesci in intensificazione dalla sera su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Nella giornata di lunedì arriverà il fronte freddo con nuove precipitazioni ancora per il nord, forti temporali in previsione anche su Toscana, Umbria e Lazio. Accumuli molto abbondanti sulla Liguria.

Previsione del modello americano riferita a martedì 5 ottobre, in cui si osserva l'arrivo di un vortice freddo in quota che influenzerà il tempo del nostro Paese:

Mercoledì e giovedì i modelli prevedono l'ingresso di una massa d'aria più fredda dal Nord Atlantico verso l'Europa e il Mediterraneo centrale. In questa sede avremo una diminuzione anche sensibile delle temperature, con rovesci sparsi di pioggia e ventilazione tesa di Mestrale e Libeccio sui bacini occidentali.

Previsione del modello americano riferita a venerdì 8 ottobre, vortice in quota in piena azione sull'Italia, con maltempo al centro e al sud, tempo in miglioramento al nord:

Attenendosi alle prime elaborazioni attualmente disponibili, l'instabilità nella seconda metà della prossima settimana si concentrerà verso il sud. Sulle regioni del nord l'espansione dell'anticiclone porterà un miglioramento del tempo.