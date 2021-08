TEMPORALI: quali saranno le regioni a rischio ad inizio settimana?

L'afflusso fresco ed instabile che ha percorso l'Italia da nord a sud ha eliminato anche le ultime sacche di caldo intenso che erano ancora presenti al meridione.

L'estate adesso si lecca le ferite e cerca di andare avanti, ma la situazione meteo non sarà più come prima. Vi saranno parentesi soleggiate e calde anche abbastanza lunghe, ma sempre insidiate da annuvolamenti forieri di rovesci e temporali. In altre parole, l'estate si avvierà ad un'inesorabile decadenza.

Dal punto di vista dei fenomeni, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di lunedi 30 agosto:

Qualche piovasco, raramente temporalesco, è atteso al mattino sulla Liguria, in estensione anche al basso Piemonte. Piovaschi locali anche nel nord della Sardegna e sulla Calabria.

Temporali relativamente organizzati saranno presenti nel pomeriggio sull'arco alpino centro-orientale, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà nel complesso soleggiato.

La seconda mappa mostra invece la situazione meteo prevista in Italia nella giornata di martedi 31 agosto:

Qualche temporale si farà vedere nelle zone interne della Toscana, sull'Umbria e nelle aree interne delle Marche. Temporali anche su parte del nord-est, piovaschi in Liguria e nel Lazio, per il resto tempo buono con clima nel complesso gradevole.

