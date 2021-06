TEMPORALI: quali saranno le aree più colpite nei prossimi 6 giorni?

Parliamo di TEMPORALI. Durante questo fine settimana saranno davvero pochi e limitati alla chiostra alpina durante il pomeriggio (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Prima-pagina/1/fine-settimana-di-piena-estate-con-pochi-temporali-vediamo-dove-/90846/)

Tra lunedi 28 giugno e giovedi 1 luglio, lampi e tuoni si concentreranno soprattutto al nord, ma non ovunque. La mappa mostra i millimetri attesi in Italia fino a giovedi 1 luglio; sono valori puramente indicativi e da non prendere come oro colato; tuttavia, danno un'idea della probabilità che si inneschino temporali nel periodo suddetto.

La probabilità più alta di avere temporali la avremo sulle Alpi, le Prealpi e le zone di pianura adiacenti, in generale a nord del Po. Sul restante settentrione la probabilità di temporali sarà medio-bassa...più bassa sulla Liguria e l'Emilia Romagna.

Sul resto d'Italia la probabilità di avere temporali sarà molto bassa se non nulla. Qualche temporale a base alta potrebbe interessare il sud e la Sardegna, ma con accumuli molto scarsi al suolo.

LEGGI ANCHE: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/dai-primi-di-luglio-si-cambia-arriveranno-temporali-e-aria-pi-fresca-sull-italia/90849/