TEMPORALI: primi giorni di AGOSTO con altre INSIDIE alla stabilità estiva

Di seguito, la mappa estrapolata questa mattina dal modello europeo e valida per la notte tra martedi 1 e mercoledi 2 agosto:

Abbiamo spesso menzionato il flusso di correnti occidentali che quest'anno si presenta abbastanza energico sull'Europa centrale. Nei primi giorni di agosto, tale flusso limiterà l'egemonia dell'alta pressione sul Mediterraneo, favorendo alcuni passaggi instabili segnatamente al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

Al sud e sulle Isole l'alta pressione si presenterà invece più tenace e garantirà la classica stabilità estiva e con temperature proverbialmente elevate, ma senza avvicinarsi alle punte estreme della settimana scorsa.

La seconda mappa mostra invece la probabilità di avere precipitazioni sull'Italia sempre nella notte tra martedi e mercoledi della settimana prossima. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notate come le regioni settentrionali, specie i settori a nord del Po e il nord-est, avranno la probabilità di pioggia (e quindi anche di temporali) maggiore. Temporali non saranno esclusi nemmeno nelle aree interne del centro ed occasionalmente sul medio e alto Adriatico. Su tutte le altre regioni, in modo particolare sulle Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali, avremo invece un tempo soleggiato e caldo.

