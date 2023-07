TEMPORALI: mercoledÃ¬ e giovedÃ¬ altre piogge, tuoni e grandinate su alcune regioni

Prima del grande caldo, ormai confermato a partire dal week-end, bisognerà fare i conti con altri temporali scatenati dalle correnti occidentali ancora piuttosto tese sul nord Italia. L'anticiclone, per il momento, non mostra particolari segni di predominio in quanto è costantemente tenuto a bada da queste insidiose correnti nord-atlantiche, portatrici di temporali.

La massima instabilità la raggiungeremo proprio tra mercoledì e giovedì, quando numerosi acquazzoni e temporali, localmente piuttosto forti, potranno imperversare sul nord Italia. I fenomeni coinvolgeranno sia le Alpi che la Val Padana, concentrandosi principalmente tra ore serali e quelle notturne.

Come possiamo notare dalla mappa delle piogge previste mercoledì, è chiaro che la maggior concentrazione di precipitazioni è presente al nord, specie a ridosso dei monti. Spuntano accumuli oltre i 20 mm su Trentino alto Adige, Friuli, alto Veneto, Lombardia e alto Piemonte. Rari fenomeni possibili sul basso Adriatico al mattino.

Incremento dell'instabilità atteso giovedì 6 Luglio: i flussi freschi da ovest potrebbero dar vita a nuovi forti temporali su gran parte del nord, con fenomeni più intensi in Lombardia dove si prevedono punte di oltre 25-30 mm di pioggia. Trattandosi di temporali, è chiaro che gli accumuli potrebbero rivelarsi anche più abbondanti su aree ristrette.

Inoltre sarà elevato il rischio di isolate forti grandinate in Val Padana, oltre che improvvisi colpi di vento in presenza dei temporali. Gli ultimissimi fenomeni abbandoneranno il nord nella notte di venerdì, dopodiché spazio all'anticiclone.