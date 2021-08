TEMPORALI in arrivo su alcuni settori italiani, vediamo quali: tutti i dettagli

Tra il pomeriggio e la serata odierna, una perturbazione romperà il dominio anticiclonico, portando un cambiamento del tempo che si farà sentire principalmente sulle regioni settentrionali. La coda di una perturbazione favorirà lo sviluppo di alcuni temporali che domani pomeriggio riguarderanno la fascia alpina e prealpina. Questi temporali potranno essere accompagnati da precipitazioni di forte intensità. Il passaggio di questa perturbazione sarà seguito da un ricambio d'aria con una diminuzione della temperatura attesa tra domani, martedì 17 e mercoledì 18.

Analisi in quota del modello americano riferita a questa sera:

In particolare i modelli di calcolo identificano un'area dove potrebbero svilupparsi alcuni forti temporali anche sulle zone di pianura; tra il tardo pomeriggio e la serata di lunedì temporali anche con caratteristiche di supercella potrebbero riguardare le pianure del Veneto e del Friuli. Interessate da fenomeni di forte intensità potrebbero quindi essere le province di Padova, Venezia, Udine. Non si esclude la possibilità di grandinate e colpi di vento. qualche forte temporale non escluso anche nella parte orientale della regione Lombardia. Precipitazioni previste dal modello AROME per il pomeriggio-sera odierno:

