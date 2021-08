TEMPORALI in arrivo a partire dalla serata di domenica, ecco DOVE e QUANDO

Si preannuncia per le regioni settentrionali una nuova offensiva di tempo instabile che romperà per la seconda volta nell'arco di pochi giorni, il lungo dominio anticiclonico che ci interessa ormai da molti giorni. All'inizio della prossima settimana la nuova offensiva di tempo instabile sarà possibile grazie allo scivolamento di un vortice di bassa pressione che riuscirà a scavarsi uno spazio verso l'Europa centrale. Avevamo già parlato di questa figura barica nei trascorsi aggiornamenti, quando sembrava che la parte più attiva del vortice restasse confinata nei territori al di là delle Alpi, senza portare alcuna particolare conseguenza sul tempo del nostro Paese.





Gli ultimi aggiornamenti sembrano invece proporre uno scenario diverso, in cui il ritiro della parte più calda dell'alta pressione sull'Europa occidentale, favorirebbe la discesa del nucleo d'aria instabile in quota dapprima sui paesi dell'Europa centro-orientale, poi poi iniziare ad interessare anche lo stivale a partire della serata di domenica. La direzione di provenienza di questo impulso di instabilità sarà quindi prettamente settentrionale. Analisi in quota del modello LAMMA Toscana riferita alle ore centrali di lunedì 23 agosto:

Tra domenica sera 22 agosto e la giornata di lunedì 23 agosto, le regioni più coinvolte sarebbero quelle del nord, in particolare il Triveneto, con l'arrivo di forti temporali. Martedì 24 agosto qualche temporale riuscirebbe a spingersi anche verso il medio versante Adriatico, colpendo soprattutto l'Emilia - Romagna, le Marche e l'Abruzzo. Secondo questi ultimi aggiornamenti, resterebbero a secco le regioni del versante tirrenico e l'angolo nord-occidentale. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per lunedì 23 agosto:





Infine l'arrivo di questo impulso instabile porterebbe una riduzione della temperatura più sensibile al nord e sui versanti adriatici.