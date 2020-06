TEMPORALI: ecco dove e quando saranno più frequenti la prossima settimana

Senza troppi problemi, l'anticiclone che è arrivato sul Mediterraneo ha fatto piazza pulita di quasi tutti gli annuvolamenti che ci hanno interessato da vicino nelle prime due decadi di giugno, così facendo la parte conclusiva del mese ha preso una direzione completamente diversa rispetto a come eravamo partiti. L'estate che in tanti si aspettavano, ora è qui tra noi e ci terrà compagnia ancora per alcuni giorni. Una parziale eccezione a questa situazione di stasi atmosferica, sono e saranno le regioni settentrionali, le quali finiranno con l'essere interessate marginalmente dalle circolazioni oceaniche previste spadroneggiare appena al di là delle Alpi. Di pari passo una parziale attenuazione del campo anticiclonico, per l'Italia settentrionale appare ormai confermato da diversi modelli una fase di tempo nuovamente più irrequieto. Potrebbe esserci spazio per qualche temporale più organizzato anche sulle pianure, soprattutto tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. Analisi sinottica del modello americano riferita a giovedì 2 luglio:

Quali saranno i settori più colpiti?



Al momento appare difficile rispondere a questa domanda, sicuramente i temporali troveranno un ambiente più favorevole al loro sviluppo in tutte le pianure poste a nord del fiume Po . Mercoledì e giovedì i temporali potrebbero quindi guadagnare le pianure dell'alto Piemonte, alta Lombardia, del Veneto e del Friuli. I fenomeni più organizzati non dovrebbero allontanarsi troppo dalla fascia alpina. Così possiamo dire che un temporale sarà più probabile in una città come Torino rispetto ad una città come Piacenza, oppure una città come Gorizia invece di Rimini. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per giovedì 2 luglio:

Nel periodo successivo, volgendo quindi lo sguardo al tempo previsto nel prossimo weekend, viene ipotizzato lo sviluppo di una nuova perturbazione che potrebbe raggiungere il Mediterraneo tra domenica e lunedì prossimo. Dopo l'anticiclone (e con esso il caldo estivo) tornerà quindi protagonista l'instabilità?



Valuteremo questa possibilità nei prossimi aggiornamenti.