TEMPORALI: dove saranno più probabili nei prossimi 6 giorni?

Nonostante la paventata ondata di caldo in arrivo nel prossimo fine settimana, i temporali non mancheranno segnatamente nelle aree montuose e durante il pomeriggio. Si tratterà comunque di temporali estivi non organizzati in vere e proprie perturbazioni.

Cerchiamo di capire dove si svilupperanno con maggiore facilità questi fenomeni con l'ausilio di una mappa:

La cartina mostra le aree con la probabilità di avere precipitazioni convettive (ovvero temporali) fino a lunedi 24 agosto.

La suddetta probabilità viene giudicata ELEVATA sulle Alpi orientali. MEDIA invece sul restante arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale; BASSA sull'Appennino meridionale e NULLA dove vedete il colore bianco sulla mappa.

