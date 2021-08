TEMPORALI: dove saranno piÃ¹ probabili nei prossimi 10 giorni?

Secondo le ultime analisi, la prima decade di settembre potrebbe essere abbastanza ricca di fenomeni atmosferici. Si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-sull-italia-all-inizio-della-settimana-prossima-/91519/.

In questa sede cercheremo di localizzare le aree maggiormente interessate dai temporali durante i prossimi 10 giorni secondo il modello americano. Ribadiamo che le stime in millimetri sono puramente indicative e non devono essere prese come oro colato:

L'angolo nord-orientale potrebbe essere la zona maggiormente soggetta a temporali con cumulate ipotetiche variabili tra 75 e 95mm. Buoni gli accumuli piovosi anche al centro, fino a 55mm sull'Appennino settentrionale e 41mm nei pressi dell'Umbria.

Pioverà anche al sud con una punta di 45mm nel Salento e 30-35mm sulle restanti aree ad eccezione della Sicilia e della Sardena dove i quantitativi di pioggia saranno inferiori.

