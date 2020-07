TEMPORALI: dove saranno più probabili durante la settimana prossima?

Nel corso della prossima settimana l'alta pressione delle Azzorre resterà sempre confinata sull'Europa occidentale e sull'oceano Atlantico, mentre sull'Europa centrale e sull'Italia i venti freschi di provenienza nord-occidentale potrebbero rinnovare condizioni di marginale instabilità soprattutto sulle regioni del nord e su parte di quelle centrali. Con questo tipo di situazione gli episodi di instabilità a sfondo temporalesco potranno interessare soprattutto le regioni di nord-est ed i versanti adriatici, con temporali più frequenti che si fanno vedere soprattutto tra martedì e mercoledì prossimo, quando alle quote superiori troveremo una circolazione più organizzata di aria fresca.

Questo tipo di circolazione prevede quindi la presenza del cuore più caldo e stabile dell'alta pressione ad ovest dell'Italia, con le circolazioni fresche atlantiche che non riusciranno a giungere sul nostro Paese attraverso i quadranti occidentali ma saranno costrette a ripiegare verso latitudini più alte in corrispondenza dell'ovest Europa, per poi presentarsi sul nostro paese sotto forma di impulsi da nord o da nord-ovest. Con molta probabilità questo disegno sinottico verrà mantenuto per gran parte della prossima settimana.

Sommatoria delle precipitazioni attese in Italia durante la prossima settimana. Nelle aree cerchiate in nero avremo la massima probabilità di avere temporali: