TEMPORALI: dove saranno più probabili durante la prossima settimana?

Una lieve attenuazione del campo barico all'inizio della settimana prossima veicolerà alcuni temporali in direzione del nostro Paese. Non si tratterà della rottura estiva post-ferragostana in quanto non ci sono ancora i presupposti per un'uscita di scena della stagione calda dall'Italia.

Ecco la mappa che mostra dove le precipitazioni convettive (ovvero i temporali) tenderanno a concentrarsi maggiormente da oggi fino alla giornata di sabato 22 agosto sul nostro Paese:

La probabilità massima di temporali si prevede ancora sulle Alpi, le Prealpi e le aree di pianura poste a nord del Po, segno che l'estate opporrà ancora una valida resistenza allo sfondamento di questi fenomeni sulle altre regioni.

Una probabilità piuttosto elevata sarà presente anche sull'Appennino settentrionale; probabilità media sulle pianure del nord e le aree interne poste tra Toscana, Marche ed Umbria; altrove avremo una probabilità di temporali bassa, se non del tutto nulla come sulle Isole, il versante tirrenico e buona parte del meridione.

Dove pioverà di più nei prossimi 15 giorni in Italia? Consulta le nostre mappe: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/dove-piover-o-nevicher-nei-prossimi-7-e-15-giorni-in-italia-e-europa/32551/