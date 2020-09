TEMPORALI: dove saranno maggiormente probabili fino a lunedi 14 settembre?

Il tempo dei prossimi giorni sarà condizionato dall'alta pressione che si estenderà a buona parte del nostro Continente.

Tuttavia in area mediterranea, l'atmosfera sarà un po' irrequieta per via di una goccia fredda che alloggerà nei pressi della Sardegna. Di conseguenza alcuni temporali potrebbero farsi vedere sul nostro Paese, anche se colpiranno aree abbastanza ristrette.

La mappa mostra il rischio di precipitazioni convettive, ovvero originate da temporali, che potrebbero interessare l'Italia fino a lunedi 14 settembre:

Dove vedete il colore rosso il rischio di temporali sarà MOLTO ELEVATO; come vedete non riguarderà nessuna regione italiana, essendo ubicato sui mari ad ovest della Sardegna.

Probabilità di temporali ELEVATA l'avremo invece sulla Sardegna e sull'arco alpino occidentale. Probabilità MEDIA invece sul restante arco alpino e la Sicilia. Probabilità BASSA sull'Appennino settentrionale, nelle aree interne del Lazio e sulla Calabria. Probabilità invece NULLA sulle restanti aree del nostro Paese.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive