TEMPORALI: dove saranno maggiormente probabili durante questa settimana in Italia?

Non solo sole, bel tempo e caldo durante la settimana di Ferragosto in Italia. L'alta pressione, pur impedendo l'ingresso di perturbazioni sul nostro Paese, non riuscirà a scongiurare la creazione di temporali tra il pomeriggio e la serata, segnatamente sui settori alpini e parte delle regioni settentrionali.

Si tratterà ancora di temporali di stagione che seppur intensi, non dovrebbero intaccare il normale corso dell'estate sul Bel Paese.

La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni convettive (ovvero le piogge originate dagli eventi temporaleschi) fino a domenica 16 agosto:

Come si conviene alla stagione estiva, la massima frequenza temporalesca sarà di competenza dell'arco alpino. Di tanto in tanto si avranno però alcuni sconfinamenti sulla Pianura Padana, segnatamente sul Piemonte e le aree pianeggianti prossime alle zone montuose. A sud del Po e sulla Liguria i fenomeni saranno assenti o poco probabili.

Isolati temporali pomeridiani potrebbero svilupparsi anche lungo la dorsale appenninica, in modo particolare sull'Appennino settentrionale. Qualche temporale sarà possibile inoltre nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, anche se questi fenomeni dovrebbero limitarsi alle giornate di martedi e mercoledi, attenuandosi poi nei giorni successivi.

Consulta le nostre mappe specali sui temporali e la pioggia in Italia: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/dove-piover-o-nevicher-nei-prossimi-7-e-15-giorni-in-italia-e-europa/32551/