Temporali ancora vivi al nord: occhio a DOMENICA

Le temperature sono crollate ovunque ma l'instablità è ancora ben presente su diverse nostre regioni, ovvero su quelle orientali e al sud. Tempo nettamente più stabile al Nordovest, Sardegna e gran parte del medio-alto Tirreno dove splende il Sole.

Ma attenzione: il maltempo non terminerà quest'oggi! I flussi freschi nord-atlantici continueranno a soffiare imperterriti verso l'Europa centrale e attraverseranno anche parte della nostra penisola nelle prossime 48 ore.

Sia domenica 6 che lunedì 7 Agosto saranno due giornate instabili sulle regioni del Nordest e localmente anche lungo il versante adriatico. Ma sarà proprio il Triveneto il centro del maltempo, laddove i temporali potranno rivelarsi più frequenti e più intensi.

L'instabilità originata dalle fresche e secche correnti che soffieranno in alta quota sarà tale da garantire lo sviluppo di temporali intensi su Friuli Venezia Giulia e Veneto, oltre che in Trentino. Dalla mappa delle precipitazioni totali previste nella giornata di domenica sul Triveneto si possono notare accumuli di pioggia sostanziosi specie in Friuli Venezia Giulia (anche oltre 20-25 mm).

Non escludiamo anche la presenza di locali grandinate e forti raffiche di vento. Il clima sarà gradevole su tante regioni da nord a sud, tranne qualche punta massime attorno ai 30°C nei settori interni:

Acquazzoni e temporali potranno svilupparsi anche lunedì, non solo sul Triveneto ma anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Saranno gli ultimi scampoli di maltempo prima del ritorno dell'anticiclone.