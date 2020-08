Tempo stabile al nord, qualche temporale sul Meridione, poi nel lungo termine...

Nei prossimi giorni il tempo previsto sullo stivale italiano sarà influenzato da due distinte figure bariche, in primis l'anticiclone che in pochi giorni riconquisterà quasi l'intera Europa, mentre seppur in attenuazione, una circolazione di bassa pressione continuerà ad interessare le regioni del Mezzogiorno almeno fino al prossimo sabato, con temporali che potranno ancora manifestarsi sulle località interne appenniniche. I fenomeni non dovrebbero più guadagnare le coste e si faranno più rari soprattutto nel fine settimana.

Per quanto riguarda le regioni del centro e del nord, qui si farà sentire in maniera più decisa l'influenza stabile portata dall'anticiclone, con temperature in nuovo rialzo fino a valori estivi e condizioni moderate di caldo già da venerdì 7 agosto e poi ancor più nel fine settimana (sabato 8, domenica 9). Analisi delle temperature massime previste domenica 9:

Con l'inizio della prossima settimana, l'asse di risalita calda anticiclonica si posizionerà proprio sul Mediterraneo centrale, sull'Italia ci aspettiamo una manciata di giornate particolarmente stabili, con prevalenza di sole e temperature elevate. L'onda calda anticiclonica conquisterà anche il sud, ponendo la parola fine all'instabilità di queste giornate.



Mentre sull'Italia si consumeranno i bollori dell'estate, con l'inizio della prossima settimana dovremo ricominciare a guardare ad ovest. E perchè direte voi? Nonostante i periodi caldi, questa stagione estiva sembra non restare mai ferma, così dalle maglie deterministiche dei modelli, nel lungo termine appare una nuova circolazione di bassa pressione che potrebbe conquistare ancora l'Europa occidentale proprio sotto FERRAGOSTO, ponendo le basi per l'ennesimo cambiamento del tempo a partire dalle regioni settentrionali. Ipotesi ancora da verificare, comunque ecco quello che viene visto questa sera dalla previsione del modello europeo riferita proprio a sabato 15: