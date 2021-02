Tempo perturbato fino a mercoledì 10 febbraio, poi colpo di coda dell'inverno?

Nel fine settimana è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione che sarà preceduta dal rinforzo dello Scirocco ed infine seguita dall'arrivo dei venti occidentali che annunceranno un ricambio d'aria. Le condizioni atmosferiche saranno quindi in peggioramento a partire dal nord, dove ci aspettiamo le prime precipitazioni a partire dal pomeriggio di sabato sull'angolo estremo nord-occidentale (Piemonte e Liguria di Ponente). Nella prima metà di domenica la depressione "parcheggiata" ad ovest dell'Italia, comincerà a spingere verso il Mediterraneo centrale, inviando un corpo nuvoloso associato a piogge in estensione dal nord-ovest Italia verso le regioni del Triveneto, il medio ed alto versante tirrenico. In questa fase si prevedono precipitazioni copiose su Veneto, Friuli, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Qualche pioggia sfuggirà anche sull'alto versante adriatico (Romagna e Marche), mentre il medio e basso versante adriatico resteranno all'asciutto.

Tra il pomeriggio di domenica e le prime ore di lunedì la perturbazione si sposterà verso le regioni del sud, con precipitazioni su Calabria e Sicilia. Piovaschi anche sui rilievi di Abruzzo e Molise, mentre resterà asciutto lungo le coste. Qualche sporadico piovasco si spingerà anche su Puglia e Basilicata. Stima delle piogge previste dal modello LAMMA per il primo pomeriggio di domenica:

Lunedì ci aspettiamo un miglioramento del tempo al nord e sull'alto versante tirrenico, con rotazione del vento dai quadranti occidentali, mentre insisteranno delle piogge al sud e sul medio-basso versante tirrenico. Migliora nel corso della giornata con ampie schiarite sulle regioni occidentali. Questa carta riferita a lunedì mattina, mostra elevate probabilità di avere valori di pressione inferiori a 1000hPa, indicando la presenza di condizioni depressionarie sulla penisola italiana: